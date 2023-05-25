Мир 25 мая 2023, 15:35 Борьбу с кибератаками обсудили на встрече высоких представителей в Подмосковье Совбез России: борьбу с кибератаками обсудили на встрече высоких представителей РИА «Новости»

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Участники XI Международной встречи высоких представителей в формате круглого стола обсудили формирование системы информационной международной безопасности как основы предотвращения межгосударственных конфликтов в киберпространстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Совета безопасности России.

«Особое внимание уделили выстраиванию межгосударственного практического взаимодействия в сфере предупреждения, обнаружения и ликвидации последствий компьютерных атак», — отметили в службе.

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Конференция проходит в Московской области с 23 по 25 мая, в нем приняли участие 112 делегаций более чем из 100 стран.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о планах США развернуть информационную войну против страны из-за потерь позиций на Ближнем Востоке. По его словам, Штаты списывают собственные проколы на работу «российской пропаганды».