Хабаровский район полностью вышел из зоны паводка

Теперь в Хабаровском районе больше нет подтопленных территорий, отметили в ведомстве. От воды освободились последние участки подтопленных автодорог в селе Елабуга Хабаровского района и в населенных пунктах Циммермановка и Ухта Ульчского муниципального района.

В сообщении сказано, что в населенных пунктах, где вода сошла с территорий, организована работа оценочных комиссий. Эти комиссии ведут обследование и учет нанесенного стихией ущерба, также ими подготавливаются документы для осуществления выплат населению.

При этом в зоне паводка остаются 18 населенных пунктов в четырех муниципалитетах, где сохраняются подтопления на 34 земельных и приусадебных участках, а также на 18 отрезках внутрипоселковых дорог.

Ранее грязевые потоки сошли с одной сельской дороги в Макаровском районе Сахалинской области. Режим чрезвычайной ситуации был введен в Смирныховском районе. В местных реках поднялся уровень воды. По предварительным данным, подтопило 76 домов. По словам специалистов, в некоторых вода не пошла выше уровня подпольных помещений. В районе разместили оперативный штаб и развернули пункт временного размещения. Более 60 человек занимались ликвидацией последствий непогоды в Смирныховском районе.