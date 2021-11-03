Хабаровский край закроет ТЦ и алкомаркеты

В Хабаровском крае прекратят работу торговых центров и алкомаркетов, а рестораны и кафе будут обслуживать только навынос и на доставку. Ограничения продлятся с 4 по 12 ноября в крупных городах региона, после чего введут QR-коды, передал ТАСС со ссылкой на местные власти.

Хабаровские власти решили ужесточить ограничения в связи с ростом заболеваемости ковидом и низкими темпами вакцинации от коронавируса. Закроют ТЦ с непродовольственными товарами, алкогольные магазины, культурные и развлекательные объекты. Общепит и другие заведения в сфере услуг, включая косметические и бытовые, будут работать только навынос и на доставку.

QR-коды, подтверждающие вакцинацию, введут в Хабаровском крае с 13 ноября для посещения общепита, парикмахерских, фитнес-центров, бассейнов, хостелов и других заведений. С этого же дня QR-коды начнут проверять в междугороднем транспорте. При этом людям старше 60 лет компенсируют проезд при предъявлении QR-кода.

В Красноярском крае между тем решили с 15 ноября ввести QR-коды для иногородних при посещении ЗАТО Зеленогорск.