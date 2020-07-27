Хабаровчанин, защитивший Дегтярева от провокатора, раскрылся. Видео

Врио Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился в местными жителями. Однако среди толпы был активист, известный в городе под именем Фредди. Но к руководителю региона провокатора не пустил хабаровчанин Михаил. Он записал видеообращение, в котором рассказал о себе.

«Зовут меня Михаил, я детский инструктор по каратэ. Всю жизнь живу здесь. Мой отец — ветеран каратэ. Это моя общественная деятельность», — пояснил мужчина. В ролике Михаил рассказал, что является коренным жителем Хабаровского края.

До 23 лет он прожил в Амурске, а уже потом переехал в столицу региона. По словам Михаила, его род живет на хабаровской земле уже больше 100 лет, а его прадедушка Елпидифор Титов был известным краеведом на Дальнем Востоке. При этом Михаил рассказал, что он мелкий предприниматель, но какой вид бизнеса у него не сообщил, чтобы не «слетелись враги».

Врио Дегтярев накануне провел встречу, где встретился в местными. На ней он поговорил с хабаровчанами и объяснил, зачем его отправили из Москвы на Дальний Восток.