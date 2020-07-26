Дегтярев объяснил людям на улице, зачем его отправили в Хабаровский край

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прилетел в регион, чтобы он «не скатился без власти». Край не может без руководителя. Об этом он сам заявил во время встречи с хабаровчанами возле краевой администрации.

«Москва слышит всех, поэтому прислала врио, чтобы регион не скатился без власти. <…> Про Фургала еще раз повторяю: он мой товарищ, однопартиец, я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь, передает ему продукты. Но регион не может оставаться без руководителя, и я указом президента назначен, чтобы все работало, бюджет тратился на социальные нужды», — сказал Дегтярев. Запись встречи с жителями Хабаровска он опубликовал в Instagram.

Дегтярев в воскресенье впервые со дня своего приезда в Хабаровск пообщался с горожанами на улице. Он прилетел на Дальний Восток в начале недели. Его встретили плохо: люди требовали оставить пост губернатора и настаивали на личной встрече. Дегтярев жестко отреагировал на эти призывы. Он заявил, что никому не позволит диктовать ему условия.

На пост врио губернатора Хабаровского края Дегтярева назначил президент России Владимир Путин. До этого российский лидер отправил в отставку экс-руководителя региона Сергея Фургала. Он сейчас находится под арестом по обвинению в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов.