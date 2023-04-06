Общество 06 апреля 2023, 10:46 Х5 Group ликвидировала сеть магазинов «Карусель» Ретейлер X5 Group закрыл все гипермаркеты торговой сети «Карусель» РИА «Новости»

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Продовольственный ретейлер X5 Group закрыл все гипермаркеты торговой сети «Карусель» после 19 лет работы. Об этом РБК сообщила президент группы Екатерина Лобачева.

По ее словам, решение о закрытии формата гипермаркетов приняли на фоне значительного изменения потребительского поведения, а также мирового опыта в розничных продажах. Она отметила, что потребители стали чаще совершать покупки онлайн, а также уже готовой еды.

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«Новое поколение не будет готовить дома в таких же объемах, как наше с вами и предыдущее», — отметила Лобачева.

Первая торговая точка «Карусель» открылась в Санкт-Петербурге в 2004 году. Летом 2021 года ретейлер принял решение о ликвидации бренда.

Ранее стало известно, что сеть магазинов одежды Inditex из Испании, которая является владельцем брендов Zara и Bershka, закроет 269 из 514 магазинов в России. Сейчас компания ждет завершения сделки по уходу с российского рынка, далее она передаст группе Daher активы и права, которые связаны с 245 российскими точками.