06 апреля 2023, 10:46
Х5 Group ликвидировала сеть магазинов «Карусель»
Ретейлер X5 Group закрыл все гипермаркеты торговой сети «Карусель»
Продовольственный ретейлер X5 Group закрыл все гипермаркеты торговой сети «Карусель» после 19 лет работы. Об этом РБК сообщила президент группы Екатерина Лобачева.
По ее словам, решение о закрытии формата гипермаркетов приняли на фоне значительного изменения потребительского поведения, а также мирового опыта в розничных продажах. Она отметила, что потребители стали чаще совершать покупки онлайн, а также уже готовой еды.
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«Новое поколение не будет готовить дома в таких же объемах, как наше с вами и предыдущее», — отметила Лобачева.
Первая торговая точка «Карусель» открылась в Санкт-Петербурге в 2004 году. Летом 2021 года ретейлер принял решение о ликвидации бренда.
Ранее стало известно, что сеть магазинов одежды Inditex из Испании, которая является владельцем брендов Zara и Bershka, закроет 269 из 514 магазинов в России. Сейчас компания ждет завершения сделки по уходу с российского рынка, далее она передаст группе Daher активы и права, которые связаны с 245 российскими точками.
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