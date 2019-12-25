Миллиардер Гуцериев приехал на встречу с Путиным на фоне новостей об обысках

Основатель и совладелец промышленно-финансовой группы «Сафмар» Михаил Гуцериев прибыл в Кремль на традиционную встречу президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса. Это случилась на фоне сообщений об обысках у бизнесмена.

Сам Гуцериев перед встречей с Путиным прокомментировал эти публикации в разговоре с корреспондентом РБК. «Нет никакого преследования. Кто это придумал? Меня не вызывал никто. Какое уголовное преследование? Чего волноваться, я пришел, как все», — заявил бизнесмен. Он также назвал распространителей информации о допросе и обысках «созвездием идиотов».

Ранее несколько анонимных Telegram-каналов сообщили, что Гуцериева якобы вызвали на допрос, а в его квартиру и офисы связанных с ним компаний пришли с обысками силовики.

«Сафмар» — это одна из крупнейших российских промышленно-финансовых групп, которую Гуцериев основал в 2015 году. Она включает в себя промышленные, розничные и финансовые компании, а также активы в области коммерческой недвижимости, строительства и девелопмента. В ее состав входят «М.Видео-Эльдорадо», «Европлан», «Русснефть» и «Русский уголь». Группа также имеет медиаактивы — это семь федеральных радиостанций и телевизионный холдинг Вridgе ТV.