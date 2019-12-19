Гуцериев опроверг новости об обысках в офисах его компании

СМИ и Telegram-каналы написали об обысках в офисах группы «Сафмар» утром 18 декабря. Также они упомянули про уголовные дела, возбужденные против компаний группы. Бизнесмена заподозрили в контрабанде нефти.

На сайте корпорации говорится, что эта информация не соответствует действительности, так как у правоохранителей нет каких-либо претензий к компаниям группы. В связи с этим публикации некоторых СМИ представители «Сафмара» расценивают как фейк и провокацию.

В Кремле тоже отреагировали на новости про обыски. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ничего не слышал про приезд силовиков.

На подозрения ответил и сам Гуцериев. Он считает все эти сообщения провокацией. Пресс-секретарь его сына Саида — Екатерина Аркуша — весь день сбрасывала телефон.

Экономист Михаил Делягин обратил внимание на то, что Гуцериев отрицает визит силовиков. Из этого можно сделать вывод: «он так и не понял, что происходит, и думает, что договорится».

Наиболее распространенное объяснение происходящего — нормализация отношений России с Белоруссией. А значит, закрываются серые каналы взаимных поставок. Кроме того, Гуцериев близок к семье первого президента РФ Бориса Ельцина. Поэтому не исключается, что это стихийная реакция на назначение бывшего главы администрации главы государства Александра Волошина на должность координатора Экспертного совета при правительстве России. Таким образом, назначение произвело впечатление подготовки «семейного» либерального клана к атаке, отметил экономист.

«Когда гаубицу выводят на прямую наводку, понятно, что ожидается что-то чрезвычайное. А Волошин во главе руководителя экспертного совета — это что-то чрезвычайное», — отметил Делягин.

Во время подготовки «семейного» клана к неизвестной атаке Гуцериеву могли что-нибудь припомнить, добавил собеседник издания.