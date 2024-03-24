Общество 24 марта 2024, 15:15 Гумпомощь в институт Склифосовского передали для пострадавших в Crocus City Hall Медики привезли гумпомощь в Склифосовского для пострадавших в Crocus City Hall Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Врачи из Московской области поддержали пострадавших в теракте в Красногорске. Они привезли пациентам института Склифосовского гуманитарную помощь, сообщило РИА «Новости».

Медики рассказали журналистам, что еще вчера начали объезжать все больницы, так как по личному опыту знают об острой необходимости для пациентов средств индивидуального ухода.

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Врачи пояснили, что родственники больных из-за происходящей сейчас суматохи не всегда могут передать какие-то вещи, поэтому они сами привезти в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского одноразовые пеленки, салфетки и памперсы.

Гумпомощь для пациентов, переживших стрельбу в Crocus City Hall, помимо медперсонала, собирали неравнодушные люди. По словам собеседника агентства, даже продавцы в магазинах частично пробивали товар для пострадавших в теракте за свой счет.

В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что в больницах Москвы и области проходят лечение 110 пострадавших в Crocus City Hall. Более 30 человек пошли на поправку, их выписали домой.