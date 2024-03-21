21 марта 2024, 17:11
Школьники из Химок написали свыше 2 тысяч писем для бойцов СВО с начала года
Школьники из Химок регулярно пишут письма с добрыми пожеланиями для бойцов специальной военной операции. Волонтеры собирают их в посылки и доставляют на передовую. Только за последние три месяца военным передали свыше двух тысяч писем.
Акция «Письмо солдату» уже стала доброй традицией в школах Химок. Дети пишут бойцам спецоперации трогательные пожелания, слова поддержки и стихи.
«Наша общая задача — укрепить воинский дух солдат. Письма с пожеланиями от детей, вещи первой необходимости, гуманитарная помощь — все это может помочь участнику специальной военной операции почувствовать частичку родного дома, любви близких. Мы всем городским округом Химки отправляем нашим защитникам все позитивные мысли и энергию», — сказала лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Гончар.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Химки
Школьники
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама