Подмосковье 21 марта 2024, 17:11 Школьники из Химок написали свыше 2 тысяч писем для бойцов СВО с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Школьники из Химок регулярно пишут письма с добрыми пожеланиями для бойцов специальной военной операции. Волонтеры собирают их в посылки и доставляют на передовую. Только за последние три месяца военным передали свыше двух тысяч писем.

Акция «Письмо солдату» уже стала доброй традицией в школах Химок. Дети пишут бойцам спецоперации трогательные пожелания, слова поддержки и стихи.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Наша общая задача — укрепить воинский дух солдат. Письма с пожеланиями от детей, вещи первой необходимости, гуманитарная помощь — все это может помочь участнику специальной военной операции почувствовать частичку родного дома, любви близких. Мы всем городским округом Химки отправляем нашим защитникам все позитивные мысли и энергию», — сказала лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Гончар.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС».

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