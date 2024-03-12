Общество 12 марта 2024, 12:00 Гуманитарный конвой из Башкирии попал под атаку ВСУ под Донецком Украинские БПЛА 8 марта атаковали гумконвой из Башкирии под Донецком РИА «Новости»

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Украинские военные 8 марта нанесли удар по гуманитарному конвою из Башкирии под Донецком. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат государственного собрания республики Фарит Гумеров.

По его словам, гуманитарный груз благополучно довезли до места назначения, сопровождающие не пострадали.

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«БПЛА промахнулся из-за скорости и попал в переднюю часть кузова фуры, а не в кабину. Осколки повредили гидравлические шланги, насос гидроусилителя руля, топливные трубки», — объяснил депутат.

Гумеров уточнил, что фура была загружена лекарствами, средствами питания, спецоборудованием, бензопилами и генераторами. Гумпомощь в итоге отвезли бойцам на грузовике войсковой части, а водители вернется в Уфу после завершения ремонта техники.

В конце 2023 году в зоне СВО во время доставки гуманитарного груза едва не погиб известный шахматист Сергей Карякин.