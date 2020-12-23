ГУМ может заплатить миллион штрафа за несоблюдение мер по COVID-19

Нарушение мер по COVID-19 обойдется торговому дому «ГУМ» на Красной площади в миллион рублей. Такой штраф ему могут выписать после проведенной проверки.

Соблюдение противоэпидемических мер проконтролировали специалисты Объединения административно-технических инспекций Москвы. Об этом рассказал главный инспектор ОАТИ Ян Поповский, которого процитировало РИА «Новости».

«Торговым центром не были приняты достаточные меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук посетителями ТД, а также требований социального дистанцирования», — пояснил эксперт.

Поповский напомнил о действующем указе мэра Москвы Сергея Собянина, обязывающем юридических лиц обеспечить соблюдение актуальных требований как работниками, так и посетителями.

«Администрация ТД „ГУМ“ будет приглашена в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ», — пояснил главный инспектор ОАТИ.

За допущенные нарушения штраф равняется 300 тысячам рублей. Если они привели к нанесению вреда здоровью, то взыскать могут миллион.

Аналогичный штраф грозит ТЦ «Охотный ряд». Административный протокол о несоблюдении антиковидных мер составили на прошлой неделе.