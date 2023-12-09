Общество 09 декабря 2023, 18:29 Гуляющих в мороз верблюдов заметили под Новосибирском Караван верблюдов неожиданно встретили в Новосибирской области ds2 / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Житель региона встретил караван двугорбых верблюдов, которые неспешно брели друг за другом. Видеозапись с экзотическими животными появилась в Telegram-канале«Новосибирск № 1».

На кадрах, которыми поделился очевидец, шесть верблюдов следовали вдоль дороги рядом с березовой рощей. Причина появления животных в сибирском регионе, где сейчас наблюдаются сильные морозы, неизвестна.

В Омской области 51-летний охранник охотничьей базы «Березка» умер после нападения на него верблюда. Животное повалило на землю и стало кусать. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Еще двое мужчин попали в реанимацию после нападения медведицы в Коми. Дикое животное выскочило из берлоги и напало на четверых вахтовиков. Двое из них успели включить бензопилу и отпугнуть этим медведицу, а затем вызвали скорую помощь для раненых.