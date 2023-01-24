Происшествия 24 января 2023, 07:17 Верблюда, насмерть закусавшего сторожа, застрелили в Омской области Верблюда, напавшего на мужчину в Омской области, умерщвили freepik

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51-летний охранник охотничьей базы «Березка» в Омской области скончался после нападения на него верблюда. Руководство решило умерщвить животное. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в силовых структурах.

Верблюд напал на мужчину 21 января после того, как тот силой попытался оттащить животное и несколько раз ударил кулаком. Разъяренный верблюд повалил охранника на землю, затоптал и покусал. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

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Пока правоохранительные органы расследовали инцидент директор базы нанял двух мужчин, которые застрелили верблюда.

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«Приехал директор этой базы. Насколько известно, стрелял не сам, в соседней деревне он нанял каких-то мужчин. Если животное принадлежит ему, то он имеет на это право. Это как если бы он своего быка застрелил или барана», — рассказал собеседник агентства.

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