Губерниев оказался в черном списке Минкультуры Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Такое решение принято по представлению СБУ.

В обновленном списке также оказались российский режиссер Олег Джураев, российский актер Роман Юрченко, а также российская актриса и телеведущая Анна Пескова. Об этом сообщается на официальном сайте Минкульта Украины.

Ведомство в августе 2015 года опубликовало список деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Там оказались Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Валерия, Юлия Чичерина и множество других российских исполнителей. Всего в списке значатся 204 человека.

В конце июня 2021 года среди лиц, грозящих нацбезопасности, оказался и Филипп Киркоров. Через несколько дней он был исключен из черного списка.

В Минкульте Украине объяснили, что новое решение принято после обращения Службы безопасности Украины. СБУ попросила отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны.