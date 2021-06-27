Киркорова убрали из черного списка Минкультуры Украины

Поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова передумали считать угрозой национальной безопасности Украины. Минкультуры страны убрал певца из черного списка «опасных» российских исполнителей.

В пресс-службе ведомства заявили, что решение об этом было принято после нового обращения Службы безопасности Украины. СБУ попросила отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

«При этом как причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к Минкультуры не указывает», — добавили в министерстве.

По последним данным, в черном списке значатся 200 деятелей культуры. Среди них много российских исполнителей. В перечень в разное время включили, в частности, Леонида Ярмольника, Валерию, Сергея Пенкина, Александра Розенбаума, Юлию Чичерину, Олега Газманова, Алису Фрейндлих, получившего российский паспорт Стивена Сигала и Федора Бондарчука.

По словам украинского политолога и директора Киевского центра политических исследований и конфликтологи Михаила Погребинского, для попадания в этот список достаточно въехать на полуостров Крым с материковой части России.