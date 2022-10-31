Общество 31 октября 2022, 14:12 Губернатора Петербурга Беглова заподозрили в попытках «разграбления бюджета» — СМИ «Подъем»: бизнесмен Пригожин обвинил губернатора Петербурга Беглова в создании ОПГ РИА "Новости"

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Бизнесмен Евгений Пригожин заподозрил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в попытке создания организованной преступной группировки с целью «разграбления госбюджета», сообщило издание «Подъем». Предприниматель написал по этому поводу заявление в генпрокуратуру.

Пригожин добавил, что возможное преступное сообщество могли организовать также для «обогащения входящих в его [Беглова] окружение коррумпированных чиновников».

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«Текст заявления до окончания проверки опубликован не будет. Копия заявления направлена губернатору Санкт-Петербурга Беглову Александру Дмитриевичу», — заявил Евгений Пригожин.

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В администрации северной столицы изданию ответили, что не станут комментировать ситуацию. В мэрии Петербурга намекнули, что действия организации Пригожина направлены на «создание условий для недобросовестной конкуренции».

Ранее предприниматель рассказал «360», что доволен действиями бойцов ЧВК «Вагнер» в зоне спецоперации. Бизнесмен не стал оценивать новое командование СВО, потому что не является военным экспертом.