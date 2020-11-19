Губернатор Приморья разрешил не ходить в школу из-за погодного коллапса

Глава Приморья Олег Кожемяко призвал жителей региона в ближайшие день-два отказаться от поездок. Детей можно не водить в детсады и школы, а самим не ездить на работу. Таким образом люди облегчат работу дорожным службам, занятым ликвидацией последствий ледяного дождя.

«Если нет такой необходимости — не отправлять детей в детские садики и школы. Тем не менее они будут работать в дежурном режиме. Везде будут организованы дежурные группы», — сказал Кожемяко в своем обращении к жителям региона в Instagram.

В садик ребенка можно привести, если у родителей нет возможностей оставить его дома. Также губернатор призвал руководство организаций перевести сотрудников на удаленку. Все эти меры помогут избежать коллапса на дорогах и дадут возможность дорожным службам расчищать последствия непогоды.

Около 30 тысяч жителей региона остались без света после прошедшего в Приморье ледяного дождя. Из-за него оборванными и обледеневшими оказались электрические провода, а сильный ветер повалил деревья. Наиболее сложная ситуация сложилась во Владивостоке и пригороде Артема. Сейчас специалисты работают над устранением неполадок на электросетях.