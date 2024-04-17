Общество 17 апреля 2024, 14:41 Губернатор Прикамья провел встречу с мэром Северодонецка Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Глава городского округа Северодонецк Николай Моргунов приехал с рабочим визитом в Пермский край и встретился с губернатором региона Дмитрием Манохиным. Они обсудили развитие города и вопросы сотрудничества. Об этом Манохин написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Северодонецк стал для Пермского края родным городом. Губернатор Прикамья напомнил, что регион продолжает помогать восстанавливать город и возвращать его к полноценной мирной жизни. По его словам, Пермский край поддерживает Северодонецк в сфере образования и здравоохранения, а также вносит вклад в строительство многоквартирных домов и обустройство коммунальной инфраструктуры.

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«Сегодня на повестке вопросы, о которых еще недавно, глядя на разрушенный ВСУ город, было сложно даже подумать», — подчеркнул Манохин.

Ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства уточнило, что с 2022 года в Донбассе восстановили больше 700 школ. По словам председателя правительства Михаила Мишустина, всего за два года Россия построила и отремонтировала в новых регионах более 18 тысяч объектов, сообщил RT.