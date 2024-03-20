20 марта 2024, 20:12
Более 700 школ отремонтировали в Донбассе и Новороссии
Минстрой России: в Донбассе и Новороссии отремонтировали 702 школы с 2022 года
В 2022 году стартовали ремонтные работы в новых регионах России. За это время удалось восстановить больше 700 школ, сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
«В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях также ведется масштабное восстановление образовательных учреждений», — говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что всего в новых регионах восстановили 702 образовательных объекта, в том числе 394 школы отремонтировали в Донецкой Народной Республике.
В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил о 18 тысячах российских школ, которые требуют капремонта. Он заявил, что все объекты планируют обновить до 2030 года.
В Московской области стартовал капитальный ремонт детских садов по президентской программе. В этом году обновят более 20 дошкольных учреждений.
Школы
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Ремонтные работы
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