Общество 20 марта 2024, 20:12 Более 700 школ отремонтировали в Донбассе и Новороссии Минстрой России: в Донбассе и Новороссии отремонтировали 702 школы с 2022 года Freepik

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В 2022 году стартовали ремонтные работы в новых регионах России. За это время удалось восстановить больше 700 школ, сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

«В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях также ведется масштабное восстановление образовательных учреждений», — говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что всего в новых регионах восстановили 702 образовательных объекта, в том числе 394 школы отремонтировали в Донецкой Народной Республике.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил о 18 тысячах российских школ, которые требуют капремонта. Он заявил, что все объекты планируют обновить до 2030 года.

В Московской области стартовал капитальный ремонт детских садов по президентской программе. В этом году обновят более 20 дошкольных учреждений.