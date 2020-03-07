Губернатор Петербурга распорядился усилить меры по профилактике короновируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился усилить меры по профилактике короновируса. Он провел рабочее совещание, на котором, в том числе, рассматривались вопросы предупреждения вирусных заболеваний.

Как сообщает пресс-служба администрации, главы ведомств подтвердили, что принимают все необходимые меры, чтобы не допустить распространение инфекции.

В сообщении отмечается, что заболевший коронавирусом студент является гражданином Италии, и учится в медицинском вузе им. И. И. Мечникова. Сейчас его госпитализировали в инфекционную больницу. Заболевание протекает в легкой форме. Людей, с которыми он контактировал, проверяют на наличие заражения.

По словам Беглова, «у города достаточно средств и сил, чтобы обеспечить профилактику и оперативно реагировать на случаи заболеваний, если они возникнут».

Руководитель Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова напомнила, что на единый номер 112 рекомендовано обращаться всем, кто прибывает в город из стран с подтвержденными случаями заболевания. В случае повышенной температуры специалисты Роспотребнадзора просят не приходить в поликлинику, а вызывать врача на дом.

Руководство вокзалов и аэропортов подчеркнуло, что персонал наблюдает за состоянием прибывающих пассажиров.

«На сегодняшний день в аэропорту Пулково организован санитарно-карантинный контроль в отношении всех пассажиров, прибывающих из-за рубежа. В том числе — из Италии и стран где активно распространен вирус», - сказано в сообщении.

Днем 6 марта оперативный штаб сообщил, что в России зафиксировали шесть новых случаев инфицирования коронавирусом. Один заболевший находится в Нижнем Новгороде, а пять — в Москве. Они все прибыли из Италии. Сейчас они лежат в инфекционных боксах под наблюдением медиков.

Всего в мире насчитывается более 100 тысяч зараженных COVID-19. Врачи не смогли спасти жизни более 3,4 тысячи пациентов.