Еще один российский регион ввел особый режим из-за коронавируса

В Новгородской области не были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Несмотря на это, региональные власти решили перестраховаться и объявили режим повышенной готовности.

«У нас на сегодняшний день данной инфекции на территории региона нет, однако мы видим, что в ряде субъектов появляются случаи заражения, и мы должны свою работу организовать таким образом, чтобы не ждать, когда у нас что-нибудь произойдет, а заранее быть готовыми», — сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Глава региона добавил, что власти должны принять все необходимые меры профилактики, чтобы не допустить заражения жителей. Губернатор подписал указ, которым ввел режим повышенной готовности.

Теперь живущие в Новгородской области должны сообщать профильным службам, если они прилетели из стран, где есть инфицированные. При появлении симптомов жители обязаны обратиться к врачу. После возвращения рекомендуется оставаться дома две недели.

Сейчас в области нет заболевших коронавирусом. Но с 31 января домой вернулся 21 человек и попал к медикам. Они прилетели из Китая и Южной Кореи.

«В отношении 14 жителей региона наблюдение завершено — все здоровы, в отношении еще семи человек наблюдение продолжается по месту жительства. По данным лабораторных исследований результаты всех проб на коронавирусную инфекцию отрицательные», — отметили в пресс-службе.

Днем 6 марта оперативный штаб сообщил, что в России зафиксировали шесть новых случаев инфицирования коронавирусом. Один заболевший находится в Нижнем Новгороде, а пять — в Москве. Они все прибыли из Италии. Сейчас они лежат в инфекционных боксах под наблюдением медиков.

Всего в мире насчитывается более 100 тысяч зараженных COVID-19. Врачи не смогли спасти жизни более 3,4 тысячи пациентов.