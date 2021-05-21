Губернатор Петербурга остался без усов

Губернатор Петербурга Александр Беглов неожиданно решил сменить имидж и сбрил усы. Глава города на Неве появился без усов на церемонии награждения бизнесменов, помогавших бороться с ковидом. Фотографии выложили на сайте Смольного.

В соцсетях предположили, что Беглов мог кому-то проиграть в споре.

Издание MR7.ru попросило пресс-секретаря градоначальника Инну Карпушину дать комментарий по этой теме. Но она не стала отвечать, почему Беглов сбрил усы, предложив оформить для этого официальный запрос. А изданию «Подъем» пресс-секретарь заявила, что это «личное дело» губернатора и она не будет «сплетничать».

Усы Беглова уже стали неотъемлемой частью его имиджа. Он не сбривал их с тех пор, как занимал должность полпреда президента в Центральном федеральном округе.

Петербургский губернатор сегодня наградил представителей 13 компаний, которые оказывали людям помощь в период пандемии.

Беглов ранее заявил, что средняя зарплата в Петербурге на треть выше, чем в целом по России. По его словам, она составляет 68 383 рубля.