Беглов: средняя зарплата в Петербурге на треть выше, чем по России

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что средняя зарплата в Петербурге составляет 68 383 рубля. Это на треть выше, чем по всей России. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Также по его данным, уровень безработицы в городе 2,9%, что вполовину меньше, чем по стране. Он считает, что такие результаты обеспечены мерами поддержки бизнеса со стороны правительства во время пандемии коронавируса.

«Руководству города в разные периоды нашей истории приходилось действовать в самых разных обстоятельствах. При этом, каждая управленческая команда стремилась внести максимально возможный вклад в развитие Ленинграда — Петербурга», — сообщил Беглов.