facebook_pixel
    05 октября 2020, 08:39

    Губернатор Омской области Александр Бурков заразился коронавирусом

    Анастасия Калинина

    Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, болезнь проходит бессимптомно, но он все же вынужден соблюдать режим самоизоляции.

    Александр Бурков поделился новостью на своей странице в Instagram.

    «Симптомов нет, и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придется уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно», — рассказал губернатор.

    Политик узнал о диагнозе перед тем, как пойти на мероприятие. Он сделал тест и получил положительный результат. Теперь все события с личным участием Буркова на время отложены. Губернатор также призвал подписчиков соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и носить маски.

    В конце сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко тоже заболел COVID-19 и проходил лечение дома. Через некоторое его забрали с двусторонней пневмонией в местную клиническую больницу. При этом тест на инфекцию оказался отрицательным. Политик также призвал горожан быть крайне осторожными и соблюдать меры безопасности.

    Новости SMI.FM