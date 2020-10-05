Губернатор Омской области Александр Бурков заразился коронавирусом
Александр Бурков поделился новостью на своей странице в Instagram.
«Симптомов нет, и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придется уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно», — рассказал губернатор.
Политик узнал о диагнозе перед тем, как пойти на мероприятие. Он сделал тест и получил положительный результат. Теперь все события с личным участием Буркова на время отложены. Губернатор также призвал подписчиков соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и носить маски.
В конце сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко тоже заболел COVID-19 и проходил лечение дома. Через некоторое его забрали с двусторонней пневмонией в местную клиническую больницу. При этом тест на инфекцию оказался отрицательным. Политик также призвал горожан быть крайне осторожными и соблюдать меры безопасности.