Губернатор Алтайского края попал в больницу с двусторонней пневмонией

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заболел COVID-19 и проходил лечение дома. В итоге его забрали с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат.

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — сообщило региональное правительство.

В пресс-службе отметили, что медики взяли у Томенко анализ на коронавирус. Тест на выявление инфекции оказался отрицательным.

О заражении коронавирусом главы Алтайского края стало известно утром 22 сентября. После получения положительного результата Томенко перешел на дистанционный режим работы и начал амбулаторное лечение. Сам губернатор призвал жителей края придерживаться необходимых мер безопасности и профилактики коронавируса, а также беречь себя и своих близких.

Всего в Алтайском крае выявили 13 635 случаев COVID-19. Выздоровели 12 285 пациентов, скончались — 193. По всей России зафиксировано 1 151 438 случаев заражения коронавирусом. Полностью поправились уже 943 218 человек. К летальному исходу привели 20 324 случаев заражения.