Судебные приставы Подмосковья приостановят взыскание долгов с мобилизованных жителей | 360°

Общество 29 сентября 2022, 15:32 Поделиться Telegram

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Viber Судебные приставы Подмосковья приостановят взыскание долгов с мобилизованных жителей РИА «Новости»

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Взыскание долгов с жителей, призванных в рамках частичной мобилизации, приостановят. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

«Исполнительные производства в отношении попадающих под частичную мобилизацию граждан подлежат приостановлению», — сказано в сообщении ведомства.

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В ГУ ФССП МО уточнили, что в соответствии с частью 2 статьи 40 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем производство может быть приостановлено полностью или частично. Это делается по просьбе должника-военнослужащего.

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Заявления о приостановлении исполнительных производств можно будет подать непосредственно в призывных пунктах военкоматов, где дежурят и сотрудники органов принудительного исполнения.

Ранее Госдума приняла закон о праве добровольцев, уволенных после начала СВО, вернуться на работу. Призыв работника на военную службу по мобилизации не будет являться основанием для прекращения трудового договора по обстоятельствам, за ним сохранят место работы и должность, а действие трудового договора временно приостановят.

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