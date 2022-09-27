Госдума приняла закон о праве добровольцев, уволенных после начала СВО, вернуться на работу | 360°

Общество 27 сентября 2022, 14:25 Поделиться Telegram

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Viber Госдума приняла закон о праве добровольцев, уволенных после начала СВО, вернуться на работу Госдума приняла поправки о защите трудовых прав военнослужащих, занятых в СВО РИА «Новости»

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Российских работодателей обяжут сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на службу для участия в СВО. Об этом сообщили в Госдуме.

Депутаты единогласно приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий гражданам, которые заключили контракт о прохождении военной службы, получить преимущественное право трудоустройства на работу по ранее занимаемой должности у работодателя в течение трех месяцев после завершения контракта.

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Весь период службы засчитают в трудовой стаж работника.

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«После окончания службы гражданин сможет вернуться на свое рабочее место в течение трех месяцев, предупредив работодателя о выходе на работу за три рабочих дня», — уточнила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Всем участникам спецоперации также присвоят статус ветеранов боевых действий. Он станет основанием для получения налоговых, социальных, медицинских льгот и других мер господдержки.

Призыв работника на военную службу по мобилизации не будет являться основанием для прекращения трудового договора по обстоятельствам, за ним сохранят место работы и должность, а действие трудового договора временно приостановят.

В случае невозможности предоставления ранее занимаемой должности работодатель должен предложить другую имеющуюся у него работу. Увольнять сотрудника во время прохождения службы запрещено.

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