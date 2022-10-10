Названы сроки восстановления грузового сообщения по Крымскому мосту | 360°

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Названы сроки восстановления грузового сообщения по Крымскому мосту

Аксенов спрогнозировал запуск грузового сообщения по Крымскому мосту к 16 октября

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Движение грузового транспорта по Крымскому мосту могут восстановить уже к концу недели. Восстановительные работы полностью будут закончены в течение 1,5 месяцев, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, транспортное сообщение между полуостровом и материковой частью РФ заработает в штатном режиме через два-три дня.

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«Мы полагаем, что к 16 октября возможно восстановить грузовое сообщение на Крымском мосту», — отметил Аксенов.

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В настоящее время в очереди из фур на паром со стороны Крыма насчитывают около 800 машин. Глава Крыма заверил, что общая мощность паромов во вторник будет составлять до 140-160 фур в сутки. Также на полуострове сейчас принимают все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности других объектов.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту нужно будет заменить два железнодорожных пролета. Такие выводы специалисты сделали в ходе обследований повреждений, которые мост получил после подрыва грузовика. Как отметил Хуснуллин, ремонтные работы не скажутся на перевозке пассажиров и доставке грузов.

Крымский мост

Крым

Взрыв на Крымском мосту

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