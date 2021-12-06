Грузовик протаранил 15 машин на автотрассе на севере Бразилии

В Мексике произошла авария с участием более чем десяти автомобилей. В штате Коауила в северной части страны тягач с прицепом протаранил сразу 15 машин. Жертвами столкновения стали как минимум пять человек, еще 15 получили различные травмы, им оказывают помощь медики.

Все произошло на трассе Матеуала-Сальтильо. О масштабной аварии со смертельным исходом сообщила в своем аккаунте в Twitter Нацгвардия республики. Там отметили, что сейчас на месте происшествия работают медицинские бригады и спасатели. Движение по трассе полностью перекрыто.

Пока следователи не обнародуют возможные причины того, что грузовик на скорости врезался в автомобили. В выяснении обстоятельств участвуют в том числе представители местной власти.

Ранее смертельная авария в Бразилии произошла с туристическим автобусом. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. От полученных травм на месте ДТП погибли пять человек, еще одну женщину позже не смогли спасти врачи в больнице. Всего в автобусе ехали 67 человек, включая водителя.