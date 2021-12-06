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    06 декабря 2021, 04:09

    Грузовик протаранил 15 машин на автотрассе на севере Бразилии

    В Бразилии пять человек погибли после того, как грузовик протаранил 15 машин

    Ирэна Вороник

    В Мексике произошла авария с участием более чем десяти автомобилей. В штате Коауила в северной части страны тягач с прицепом протаранил сразу 15 машин. Жертвами столкновения стали как минимум пять человек, еще 15 получили различные травмы, им оказывают помощь медики.

    Грузовик протаранил 15 машин на автотрассе на севере Бразилии

    Все произошло на трассе Матеуала-Сальтильо. О масштабной аварии со смертельным исходом сообщила в своем аккаунте в Twitter Нацгвардия республики. Там отметили, что сейчас на месте происшествия работают медицинские бригады и спасатели. Движение по трассе полностью перекрыто.

    Пока следователи не обнародуют возможные причины того, что грузовик на скорости врезался в автомобили. В выяснении обстоятельств участвуют в том числе представители местной власти.

    Ранее смертельная авария в Бразилии произошла с туристическим автобусом. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. От полученных травм на месте ДТП погибли пять человек, еще одну женщину позже не смогли спасти врачи в больнице. Всего в автобусе ехали 67 человек, включая водителя.