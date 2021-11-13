Смертельная авария с туристическим автобусом произошла в Бразилии

Перевозивший туристов автобус попал в аварию в бразильском штате Сан-Паулу. Как сообщил сайт Globo 1 со ссылкой на данные спасателей, от полученных травм на месте скончались пять человек, еще одна женщина умерла в больнице. Всего в транспорте находились 67 человек, включая водителя.

По данным спасателей, водитель автобуса не справился с управлением и отправил транспорт в кювет во время маневра при проезде горного спуска. На появившихся в Twitter фотографиях видно, что автобус опрокинулся на бок.

По данным полиции, из автобуса вытащили 34 человека, из которых 11 доставили в местную больницу, троих отправили в отделение реанимационной помощи. Два человека числятся пропавшими без вести.

В больнице уточнили, что от полученных травм умерла одна из пассажирок. Врачи не смогли ее спасти, несмотря на оказанную помощь.

Сегодня в Бразилии праздник Провозглашения Республики, поэтому авария вызвала огромный затор на трассе. Предварительно выяснилось, что автобус ехал на побережье через горный участок, где туристическому транспорту ездить запрещено. Когда водителя остановила полиция, он повернул назад, но во время поездки не справился с управлением.