Общество 25 марта 2024, 12:52 Группа «Пикник» проведет вечер памяти жертв теракта в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Группа «Пикник» проведет вечер памяти по жертвам террористического акта в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба музыкального коллектива.

«Дорогие друзья. Мы продолжаем вместе переживать эти трагические и страшные дни. Мы слышим и видим вашу поддержку, соболезнуем погибшим, разделяем слова солидарности с семьями пострадавших», — заявили в пресс-службе.

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Представители коллектива отметили, что группа сейчас ищет возможность проведения вечера памяти по жертвам теракта в Crocus City Hall совместно с Международным симфоническим оркестром «Таврический» и фондом «Ева».

«Все собранные средства направят семьям погибших и пострадавших в террористической атаке. Следующий концерт в нашем графике заявлен 27 марта в Санкт-Петербурге», — добавили в группе.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта перед выступлением «Пикника». В результате атаки погибли 137 человек, еще 182 получили ранения.