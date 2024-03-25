Происшествия 25 марта 2024, 11:16 В больницах после теракта в Crocus City Hall остаются 97 человек Министр Болатаева: в больницах после теракта остаются 97 человек

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После теракта в Crocus City Hall в больницах остаются 97 человек. Об этом заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

«С момента открытия центра помощи было более 1700 обращений — и звонков, и очных. Непосредственно пришли 220 человек», — указала она.

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В основном, по словам Болатаевой, вопросы связаны с поиском родных и близких.

«На сегодня у нас в больницах находятся 97 человек. Это больницы и Москвы, и Подмосковья, и федеральные центры. Со всеми семьями мы на связи», — подчеркнула министр.

Отдельно она затронула вопрос выплат. Московская область, подчеркнула Болатаева, предоставила их уже 15 пострадавшим.

О суммах выплат губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал в минувшую субботу, 23 марта. Он уточнил, что решения о них принимали вместе с правительством Москвы.

По три миллиону рублей выплатят близким погибших. По одному миллиону рублей пострадавшим, которые находятся в стационаре. По 500 тысяч рублей — пострадавшим, которые получили лечение амбулаторно.

«Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии», — подчеркнул глава Московской области.

Кроме того, всем в обязательном порядке будут компенсированы расходы на захоронение погибших.