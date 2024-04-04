Общество 04 апреля 2024, 19:04 Группа «Пикник» анонсировала первый после теракта в «Крокусе» концерт в Москве Группа «Пикник» проведет концерт в Москве 1 июня на «Live Арена» Pravda Komsomolskaya / Global Look Press

Читать 360tv в

Первый после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» концерт группы «Пикник» в Москве пройдет 1 июня на «Live Арена». Об этом коллектив написал в своем Telegram-канале.

«Спасибо всем тем, кто был с нами 27 марта в БКЗ „Октябрьский“ в Санкт-Петербурге на вечере памяти пострадавших от теракта. То, что мы пережили и переживаем — это наша общая боль», — добавили музыканты.

Реклама

Они отметили, что слушателям сейчас необходима терапия музыкой. По словам исполнителей, никто и ничто не сможет сломать культуру.

Мероприятие планируют провести при усиленной охране. Билеты на концерты группы, которые должны были пройти 22 и 23 марта, будут действительны на новую дату.

Ранее российские музыканты записали альбом «Голос мой услышь» с песнями Муслима Магомаева. Его посвятили памяти жертв теракта в «Крокусе». Средства от стриминга пойдут на поддержку пострадавших.