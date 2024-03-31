Знаменитости 31 марта 2024, 16:20 (обновлено: 31 марта 2024, 17:39) Память погибших в «Крокусе» почтили песнями Магомаева. Его наследие поможет пострадавшим Альбом с песнями Магомаева посвятили памяти жертв теракта в «Крокусе» РИА «Новости»

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Российские музыканты записали альбом «Голос мой услышь» с песнями Муслима Магомаева. Организатором трибьюта стала группа компаний VK. Все собранные средства от стриминга альбома пойдут на поддержку пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Концертный зал носил имя народного артиста СССР. При жизни Муслим Магомаев собирал полные залы и долгое время оставался любимцем публики. Но в 62 года певец прекратил выступления, а в 2008 году его не стало.

Трибьют-альбом «Голос мой услышь»

Для записи альбома «Голос мой услышь» объединились исполнители разных поколений.

Сборник из 12 песен открывает интро, в котором режиссер Федор Бондарчук читает стихотворение собственного сочинения.

День сменяет ночь,

Так хочется чем-то помочь, быть полезным,

Время уносит в далекие бездны,

РИА «Новости»

Выпущенный альбом поддержали все российские музыкальные стриминговые сервисы.

Концертный зал «Крокус Сити Холл» не только носил имя Муслима Магомаева, там располагался музей советского исполнителя, который уцелел при пожаре, устроенном террористами. Владельца Crocus Group Араза Агаларова и Муслима Магомаева связывает общая родина — оба они уроженцы Баку.

Начало карьеры Магомаева

Муслим Магомаев прославился очень молодым. Когда ему было всего 20 лет, его голос знал весь Советский Союз, а в 31 год он получил звание «Народный артист СССР».

Потерявший отца во время Великой Отечественной войны и оставленный матерью на попечение бабушки и дяди, занимавшего пост зампредседателя Совета министров Азербайджана, Магомаев всегда говорил, что был доволен своим детством.

«Хорошо, что я остался в этой семье, а не скитался вместе с мамой. Воспитание и образование требуют все же оседлой жизни», — рассказывал артист.

РИА «Новости»

Забота родственников, дружба с сыном знаменитого оперного певца Полада Бюльбюль-оглы, а также занятия вокалом у опытнейших исполнителей стали началом для будущей успешной карьеры Магомаева на сцене.

В наследство от деда Магомаеву достались не очень хорошие легкие, при этом специально он их не тренировал и научился петь страницу на одном вздохе, а еще задерживать дыхание на минуту.

Одаренность Магомаева была универсальной, до определенного времени в нем видели перспективного композитора.

РИА «Новости»

Любимый миллионами слушателей голос сформировался у него в переходном возрасте — после 14 лет. Он не ломался, как это происходит у подавляющего большинства подростков, а просто переродился из чистого детского в мощный мужской.

Поначалу исполнитель скрывал это от родных. Приходил на берег Каспийского моря и там пел, стараясь заглушить шум волн.

Почему Магомаев выбрал эстраду

В 20 лет Муслим Магомаев выступил в Кремлевском дворце с песней «Бухенвальдский набат» и арией Фигаро из оперы «Севильский цирюльник». Это стало рождением большой звезды.

Тогда многие считали, что такому голосу не место на эстраде, и певца назначили солистом Азербайджанского театра оперы и балета, откуда он уехал на два года в итальянский театр «Ла Скала» на стажировку.

РИА «Новости»

Но в результате Магомаев выбрал эстраду. Сам он объяснял это тем, что его музыкальные данные не соответствуют высоким требованиям оперы. Он дважды отказался от приглашения на работу в Большой театр.

Много лет спустя он пояснил, что ему совсем не нравился репертуар, который ставили на советской театральной сцене. Он пояснил, что вырос на итальянской опере, а ему предлагали арии героев из опер Прокофьева.

Магомаев в «Бременских музыкантах»

Магомаеву нравилось делать забавные и комичные перепевки песен из кинофильмов. У него даже вышла пластинка пародий на знаменитых советских исполнителей Георга Отса, Рашида Бейбутова и Полада Бюльбюль-оглы.

Благодаря таланту менять тембр голоса его пригласили для озвучивания героев второй части «Бременских музыкантов». Но если в роли Трубадура или Атаманши угадать его голос довольно легко, то догадаться, что это он спел партию Сыщика, совсем не просто.

Магомаева отлучали от сцены

Магомаева любили миллионы слушателей по всему миру. Среди советской политической верхушки у него тоже были поклонники. Несмотря на это, отношения с властью не всегда складывались просто.

После возвращения из Парижа в 1966 году он дал сольный концерт в Ростове и получил за него 600 рублей. Кому-то из чиновников Госконцерта размер гонорара не понравился, и Магомаева на полгода отлучили от сцены.

Опалу снял лично Юрий Андропов. Он позвонил министру культуры Екатерине Фурцевой и попросил обеспечить выступление Магомаева на концерте по случаю юбилея КГБ. Та ответила, что исполнитель наказан и ему запрещено выступать.

«По нашей части у него все чисто. Обеспечьте, пожалуйста», — сказал Андропов.

РИА «Новости»

Конец карьеры Магомаева

Со сцены Муслим Магомаев ушел в 1998 году. Он прекратил давать концерты и отказывался от участия в сборных выступлениях артистов. В интервью журналистам он говорил, что дал себе слова сольно петь только для друзей.

«С возрастом уходит не только задор, но и голос. Это мне не нравится. Хочется петь так, как пел раньше. И тем более не хочется, чтобы эти изменения слышали другие», — подчеркивал он.

РИА «Новости»

После завершения своей карьеры Магомаев практически перестал давать интервью и комментарии. Его супруга и певица Татьяна Синявская говорила, что он устал от славы.

«Муслим пел с 14 лет, причем по-настоящему, и к этому возрасту уже напелся. Хоть голос и звучал отлично — последнюю песню „Прощай, Баку!“ он написал уже совсем больным и записывал себя сам», — рассказывала она автору книги «Муслим Магомаев. Преданный Орфей».

Сам артист в одном из последних интервью заявил, что не готов быть дедушкой рядом с молодыми артистами и хочет остаться в памяти людей молодым.