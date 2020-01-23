Грудной ребенок в тяжелом состоянии попал в подмосковную больницу. СМИ пишут об отравлении спайсом

В пресс-службе местного ОМВД «360» рассказали о госпитализации ребенка 2019 года рождения с отравлением неизвестным веществом. Полиция сейчас проводит проверку.

Ранее СМИ писали, что грудной ребенок съел запрещенную курительную смесь — спайс — и отравился. Информации о том, откуда это оказалось у малыша, пока нет. По словам родителей, они не употребляют наркотики. Результаты анализов отца ребенка подтвердили, что мужчина чист. Их отправят лабораторию и изучат более тщательно. В квартире, где произошло ЧП, наркотик также не нашли.

В пресс-службе подмосковного Минздрава нам рассказали, что ребенка привезли в клинскую больницу в тяжелом состоянии. Ему оказали экстренную помощь, провели диагностику и отправили в люберецкую специализированную клинику. Сейчас его состояние стабильное.

В декабре 2019 года трехлетнего мальчика привезли в московскую больницу с подозрением на менингит. Врачи нашли в крови у ребенка марихуану. Как писали СМИ, глава семейства припрятал наркотик в квартире, а его сын нашел его и съел.