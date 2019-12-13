СМИ: наркотик нашли в крови трехлетнего ребенка в Москве

Московские врачи взяли на анализ кровь у трехлетнего малыша, который накануне поступил в больницу с подозрением на менингит. В его организме обнаружили марихуану.

По данным телеканала РЕН ТВ, наркотик принадлежал его отцу. Мужчина рассказал, что накануне к нему в гости приходил друг, который принес наркотик с собой. Часть зелья они употребили в подъезде, а остаток отец ребенка решил припрятать в квартире, чтобы принять позже. По всей видимости, мальчик нашел наркотик и съел его.

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На следующий день ребенку стало плохо и мать привезла его в больницу. Инцидент произошел в среду, 11 декабря. Правоохранительные органы начали проверку инцидента. Более подробной информации о происшествии пока нет.