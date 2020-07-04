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    04 июля 2020, 09:18

    Гроза и сильный ветер накроют Москву и Подмосковье

    Эля Данилюк

    Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на субботу. Всему виной — грозы и сильный ветер в порывах до 15 метров в секунду.

    Ожидается, что погода начнет портиться после 11:00, об этом говорится на прогностической карте сайта ведомства.

    «Степень интенсивности опасных явлений — „желтый“, погода потенциально опасна», — сообщили в Гидрометцентре.

    В регионе до вечера возможны грозы с сильным ветром — до 15 метров в порывах. В других областях ЦФО, кстати, тоже не все благополучно — синоптики предупредили об аномально жаркой погоде и сильном ветре. Температурные нормы там превышают шесть-семь градусов.

    Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в России установилась опасная погода. В одних регионах уже очень жарко, а другие будут страдать от гроз и сильного ветра.

    Июнь тоже побил рекорды: он стал самым дождливым в истории метеонаблюдений.