Синоптик предупредила об опасной погоде в России

Ближайшее дни удивят жителей некоторых российских регионов экстремальной погодой. В ряде субъектов ожидается жара, в других — сильнейшие грозы. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В комментарии «Российской газете» она сообщила, что почти на всей территории Центрального округа в ближайшие три дня будут грозы и сильный ветер. Ожидаемая температура — от +23 до +29 градусов.

На юге, в Воронежской и Белгородской областях, градусники термометров могут подняться до +37 градусов. Такую жару принести воздух с Восточного Средиземноморья. Повышенная температура и дожди ожидаются на юге России. Так, в Ставрополье припечет до +40 градусов.

Приморский край и Сибирь будут страдать от дождя с градом и сильного ветра. Синоптик отметила, что в Тыве, Хакасии и некоторых районах Красноярского края порывы ветра могут достичь 30 метров в секунду. А в Кемеровской, Новосибирской областях и Алтайском крае ожидается аномальная жара. В ближайшие выходные там будет больше +30 градусов.

В этом же время на Колыме похолодает до -4 градусов ночью. Заморозки могут плохо повлиять на растения, добавила Павшина.

Ранее экоактивистка Грета Тунберг обеспокоилась из-за аномальной жары в Якутии.