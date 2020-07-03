Синоптик предупредила об опасной погоде в России
В комментарии «Российской газете» она сообщила, что почти на всей территории Центрального округа в ближайшие три дня будут грозы и сильный ветер. Ожидаемая температура — от +23 до +29 градусов.
На юге, в Воронежской и Белгородской областях, градусники термометров могут подняться до +37 градусов. Такую жару принести воздух с Восточного Средиземноморья. Повышенная температура и дожди ожидаются на юге России. Так, в Ставрополье припечет до +40 градусов.
Приморский край и Сибирь будут страдать от дождя с градом и сильного ветра. Синоптик отметила, что в Тыве, Хакасии и некоторых районах Красноярского края порывы ветра могут достичь 30 метров в секунду. А в Кемеровской, Новосибирской областях и Алтайском крае ожидается аномальная жара. В ближайшие выходные там будет больше +30 градусов.
В этом же время на Колыме похолодает до -4 градусов ночью. Заморозки могут плохо повлиять на растения, добавила Павшина.
Ранее экоактивистка Грета Тунберг обеспокоилась из-за аномальной жары в Якутии.