Гроссмейстер Карякин занял второе место на турнире «Шахматные звезды» | 360°

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Гроссмейстер Карякин занял второе место на турнире «Шахматные звезды»

Карякин уступил Артемьеву и стал вторым на турнире «Шахматные звезды»

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Известный российский гроссмейстер Сергей Карякин стал вторым на международном турнире по быстрым шахматам «Шахматные звезды». Соревнования проходили в ТРК VEGAS «Крокус Сити», сообщили «Известия».

«Я хотел бы поблагодарить организаторов этого турнира, потому что это был выдающийся чемпионат. Все было организовано на высшем уровне. Играть было одно удовольствие», — высказался шахматист в ходе торжественной церемонии награждения.

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Карякину за второе место вручили чек на сумму 2,4 миллиона рублей. Победитель турнира Владислав Артемьев выиграл 3,6 миллиона рублей. Оба гроссмейстера 3 октября противостояли юному шахматисту Матвею Юрасову в сеансе одновременной игры. Десятилетний школьник оказался сильнее своих более опытных соперников.

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В июле в Московской области состоялся турнир на Кубок Сергея Карякина. Гроссмейстер принял участие в сеансе одновременной игры с 15 лучшими шахматистами. Победителем соревнований стал 14-летний житель Сергиева Посада.

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