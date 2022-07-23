Турнир по шахматам на Кубок Сергея Карякина прошел в Одинцове

Парк отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной в Одинцовском городском округе собрал всех любителей и профессионалов шахмат. В субботу, 23 июля, там прошел первый турнир на Кубок чемпиона мира по блицу и рапиду Сергея Карякина. Мероприятие провели по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Соревнование разделили на несколько этапов. Сначала 80 учеников шахматных школ сражались между собой по швейцарской системе с набором очков. Занявшие первые 15 мест сразились с гроссмейстером Сергеем Карякиным в сеансе одновременной игры.

Источник фото: телеканал «360»

Первым победу одержал школьник из Сергиево-Посадского городского округа. Против известного шахматиста он играл черными фигурами.

«Он торопился, а мы долго думали, но в сеансе одновременной игры всегда так», — заявил победитель.

Отец юноши заявил, что не ожидал победы сына над гроссмейстером.

«Я пока в шоке. У сына второй взрослый разряд. Турниров играет много, но так, чтобы у Сергея выиграть, — это просто звезды сошлись. Чувствую гордость и радость», — подчеркнул он.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме любителей в парке провели соревнование для 40 членов Федерации шахмат России из Московской области. По итогам блицтурнира, который еще пока идет, определится тройка победителей.

Организатор кубка гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что давно не проводил турниров. Он пояснил, что во время пандемии сделать это было сложно.

«Сейчас лето, хорошая погода — и решили, что нужно провести Кубок Карякина. Поговорили с министром спорта Подмосковья. Обратились также к губернатору Андрею Воробьеву. Нашли очень положительный отклик и решили провести это мероприятие вместе», — заявил гроссмейстер.

Источник фото: телеканал «360»

Шахматист отметил, что раньше всегда проводил такие турниры в помещениях. Это первый раз, когда кубок проходит в парке. По его словам, благодаря организаторам и хорошей погоде настроение у всех отличное.

«Цель таких турниров — это популяризация шахмат. В первую очередь среди молодого поколения. Дети могут прийти, поиграть на свежем воздухе, получить массу положительных эмоций. Родители тоже наблюдают, как играют их дети. Я считаю, что турнир удался на славу», — отметил Сергей Карякин.

Понаблюдать за игрой шахматистов пришло большое количество зрителей. Для них подготовили специальную интерактивную программу, посвященную старейшей логической игре.