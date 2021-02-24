Предсказано появление «симбиоза» гриппа и COVID-19

До конца марта нельзя исключать возможности сочетания эпидемий коронавируса и гриппа. Пока по России распространяется легкий штамм гриппа, который совпал в этом году с эпидемией COVID-19. Признаков их объединения пока нет, но расслабляться рано.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал академик РАН, иммунолог, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.

«Будем надеяться, что не присоединится еще какой-нибудь патогенный штамм, которые у нас бывают периодически через два-три года. А если „симбиоз“ коронавирусной инфекции и гриппа? Дай Бог, чтобы этого не случилось, но время сейчас такое — январь, февраль и март. Только в конце марта вздохнем свободно», — предположил Чернышев.

По его мнению, использование средств индивидуальной защиты может заметно снизить шанс наслоения эпидемий. Чернышев подчеркнул, что россиянам рано снимать маски.

«Грипп тоже не дремлет. Сейчас маски спасают нас от эпидемии гриппа. Этой вирусной волны пока нет из-за масок», — объяснил Валерий Черешнев.

Роспотребнадзор выявил в девяти регионах России превышение порога заболеваемости ОРВИ. Были выделены вирусы негриппозной этиологии.