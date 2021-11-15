Гражданским супругам оказалось нельзя причащаться

Люди, которые состоят в гражданском браке, не могут быть допущены до таинства причастия. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил митрополит Волоколамский Иларион, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

По его словам, на сегодняшний день выражение «гражданский брак» используется в нескольких смыслах. В первом речь может идти о зарегистрированном в ЗАГСе союзе влюбленных, которых нельзя венчать в церкви по каким-либо причинам (к примеру, если один из них неверующий). В таком случае священнослужители не могут препятствовать причастию.

«А если под гражданским браком понимается незарегистрированное сожительство, тогда вы не должны быть допущены до причастия до тех пор, пока вы не зарегистрируете свой брак», — рассказал митрополит.

Он отметил, что в православной церкви брак начинает считаться полноценным только после венчания. Однако этот процесс невозможен, например, если один из супругов не относит себя к православным.

Тогда, как объясняет митрополит, в силу вступает сформулированное апостолом Павлом правило: «неверующий муж освящается женою верующей, а неверующая жена освящается мужем верующим».

Митрополит Иларион призвал верующих женщин не бракосочетаться с неверующими мужчинами. Он напомнил, что такая супружеская пара не сможет пройти обряд венчания.