Митрополит Иларион призвал верующих не выходить замуж за неверующих

Верующим женщинам не стоит выходить замуж за неверующих мужчин. Такой брак может оказаться непрочным, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.

«Вы должны понимать, что если вы — по-настоящему верующая девушка, а ваш муж будет антирелигиозно и антицерковно настроен, будет препятствовать вам воспитывать детей в христианской вере, то это сломает и вашу судьбу, и ваш брачный союз», — ответил митрополит на вопрос одной из телезрительниц телеканала «Россия 24».

Он добавил, что прежде чем выходить за неверующего мужчину, стоит хорошо подумать. Священнослужители никогда не советуют девушкам соглашаться на подобные союзы. Иларион подчеркнул, что обвенчаться в таком браке будет невозможно.

«Конечно, вы должны понимать, что если человек вообще не верующий и не церковный, то вы не сможете с ним обвенчаться, а это означает, что ваш брак будет непрочным и может распасться», — отметил митрополит.

По его словам, неверующий мужчина по крайне мере не должен возражать, что его жена будет ходить в храм и воспитывать детей в православной вере.