Общество 18 июля 2023, 12:00 Четверо россиян с сибирской язвой пропали из больницы Mash: четверо заболевших сибирской язвой пациентов покинули больницу в Кызыле РИА «Новости»

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Четверо заболевших сибирской язвой пациентов самовольно покинули стены медицинского учреждения в Кызыле. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения по Республике Тыва.

Всего в городе с этим диагнозом госпитализировали пять человек. Один пациент продолжил лечение в больнице.

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Состояние всех заболевших остается удовлетворительным, однако согласно регламенту их выпишут только после полной эпителизации кожных проявлений инфекции.

«Призываем отнестись с ответственностью к своему здоровью и здоровью окружающих вас людей. Любая инфекция способна привести к непредсказуемым последствиям», — заявили в региональном ведомстве.

В конце июня вспышку сибирской язвы выявили в Барун-Хемчикском кожууне, писал RT. Инфекция редко передается от человека к человеку, но это возможно в случае наличия не до конца заживших язвенных проявлений на коже.