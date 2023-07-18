18 июля 2023, 12:00
Четверо россиян с сибирской язвой пропали из больницы
Mash: четверо заболевших сибирской язвой пациентов покинули больницу в Кызыле
Четверо заболевших сибирской язвой пациентов самовольно покинули стены медицинского учреждения в Кызыле. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения по Республике Тыва.
Всего в городе с этим диагнозом госпитализировали пять человек. Один пациент продолжил лечение в больнице.
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Состояние всех заболевших остается удовлетворительным, однако согласно регламенту их выпишут только после полной эпителизации кожных проявлений инфекции.
«Призываем отнестись с ответственностью к своему здоровью и здоровью окружающих вас людей. Любая инфекция способна привести к непредсказуемым последствиям», — заявили в региональном ведомстве.
В конце июня вспышку сибирской язвы выявили в Барун-Хемчикском кожууне, писал RT. Инфекция редко передается от человека к человеку, но это возможно в случае наличия не до конца заживших язвенных проявлений на коже.
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