«Гранд сервис экспресс» перевезет в Крым больше двух миллионов человек в турсезон

Компания «Гранд сервис экспресс» запланировала доставить в Крым около 2,3 миллиона человек в летний туристический сезон. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

Всего «Гранд сервис экспресс» обеспечит курсирование поездов по 17 различным направлениям, в которые охватят 30 субъектов Российской Федерации.

«Перевозчик „Гранд сервис экспресс“ обеспечит перевозку около 2,3 миллиона пассажиров в летний турсезон», — сообщили в ведомстве.

Минтранс добавил, что в июне увеличится частота курсирования составов из Кисловодска, Астрахани, Белгорода и Смоленска в Симферополь, а также из Санкт-Петербурга и Москвы в Феодосию.

С 1 июня начнет движение новый пассажирский поезд между Сочи и Симферополем.

Накануне спикер парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что власти региона ждут в летний сезон около шести миллионов туристов.