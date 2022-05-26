«Гранд сервис экспресс» перевезет в Крым больше двух миллионов человек в турсезон
Минтранс: «Гранд сервис экспресс» перевезет в Крым летом 2,3 миллиона человек
Компания «Гранд сервис экспресс» запланировала доставить в Крым около 2,3 миллиона человек в летний туристический сезон. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта.
Всего «Гранд сервис экспресс» обеспечит курсирование поездов по 17 различным направлениям, в которые охватят 30 субъектов Российской Федерации.
«Перевозчик „Гранд сервис экспресс“ обеспечит перевозку около 2,3 миллиона пассажиров в летний турсезон», — сообщили в ведомстве.
Минтранс добавил, что в июне увеличится частота курсирования составов из Кисловодска, Астрахани, Белгорода и Смоленска в Симферополь, а также из Санкт-Петербурга и Москвы в Феодосию.
С 1 июня начнет движение новый пассажирский поезд между Сочи и Симферополем.
Накануне спикер парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что власти региона ждут в летний сезон около шести миллионов туристов.