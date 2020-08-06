Графолог изучил почерк Ефремова из объяснительной записки в суде

Специалист изучил объяснительную записку артиста для ФСИН. После этого он пришел к выводу, что Ефремов сам разжигает конфликты при общении с людьми. Причем он идет на это, проверяя возможности собеседников. Благодаря этому артист мог некогда добиться успеха с точки зрения работы.

Кроме того, актер склонен делить мир на два лагеря — хороший и плохой.

«Данный человек подвержен внушению, при этом как со стороны других людей, так и со стороны самого себя. Может сам себе внушить определенные какие-то установки», — рассказал графолог.

Когда артист писал объяснительную, он явно был раздражен из-за окружающей его обстановки, добавил Смыслов.

Ефремову пришлось писать объяснительную записку, потому что на суде он заглянул в телефон. Пользоваться интернетом ему запрещено.

Второе заседание по делу Ефремова, которого обвиняют в пьяном ДТП в центре Москвы 8 июня, началось 6 августа. Во время него адвокат актера Эльман Пашаев кричал на свою бывшую помощницу Анну Бутырину. Она пришла в суд в качестве защитницы жены Сергея Захарова, погибшего в ДТП, и вывела Пашаева из себя.