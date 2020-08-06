Адвокат Ефремова устроил перепалку с бывшей помощницей в суде

Защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев наорал на свою экс-помощницу Анну Бутырину. Она пришла в суд в качестве адвоката жены погибшего в ДТП Сергея Захарова и вывела Пашаева из себя.

«Она не может спрашивать: „Как себя чувствовал Ефремов?“, это оценочное состояние! Она все знает и нарушает! Уважаемая судья, зачем вы ей подсказываете?» — приводит РИА «Новости» слова Пашаева, который возмутился из-за вопроса Бутыриной.

Защита потерпевшей стороны попросила сделать адвокату Ефремова замечание, после чего перепалка продолжилась. Пашаев сорвался на крик после того, как заявил о различии в показаниях Бутыриной во время следствия и в зале суда. Его визави выразила протест, и нервы защитника актера не выдержали.

6 августа началось второе заседание по делу актера Михаила Ефремова, который устроил пьяное ДТП в центре Москвы 8 июня. Накануне в суде он отказался признавать свою вину, сославшись на то, что ничего не помнит. Сегодня поклонники Ефремова встретили своего любимого актера у здания Пресненского суда Москвы криками: «Невиновен!».