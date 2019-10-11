Граффити украсят стены подъездов в Одинцове. Жители сами выберут эскиз и лучшего художника

Дубовые поручни и гранитный пол доступны не только в элитных домах. Такие практичные элементы появились в подъезде самой обычной панельной многоэтажки. Что нужно изменить, а также какой цвет и материал выбрать, решали сами жители. Главное — уложиться в бюджет. Ремонт делают по губернаторской программе «Мой подъезд».

«До этого у нас стояли просто деревянные глухие коричневые двери, это было даже просто не безопасно. Потому что когда ты поднимался с сумками или с коляской с ребенком, тебе просто в лоб открывалась дверь, и ты не мог увидеть, кто это идет», — поделилась председатель совета МКД Мария Почевалова.

Источник фото: телеканал «360»

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Теперь опасности получить удар нет — глухие полотна заменили на стеклянные. Входную дверь и окна тоже установили новые, они лучше сохраняют тепло. Это особенно важно зимой, потому что из-за снега на бетонных ступеньках образовывалась наледь, был риск поскользнуться. Именно поэтому жители решили заменить и напольное покрытие.

«Плиткой мы выложить не могли, она бы со временем отвалилась и была бы еще более скользкой. Поэтому решили положить гранит термообработанный, как это делается в метро, в подземных переходах. Износостойкость у него гораздо выше, в разы», — отметила член совета МКД Ирина Орехова.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Губернаторская программа «Мой подъезд» действует уже три года. В 2019-м в Одинцовском округе уже отремонтировали 108 подъездов, до конца года обновят еще 36. В рамках этого проекта в парадных можно заменить не только двери и окна, но и обновить цвет стен, напольное покрытие, пандусы, почтовые ящики, а также установить видеокамеры системы «Безопасный регион». Чтобы принять участие в программе ремонта, жители дома должны обратиться в свою управляющую компанию и провести общедомовое собрание.

«Собственники выбирают из наиболее остро стоящих вопросов, что необходимо сделать. Мы прислушиваемся, делаем техническое задание, утверждаем его на общем собрании, осмечиваем, входим в рамки той цифры, которую дает нам бюджет и в долях ремонтируем данные подъезды», — рассказал руководитель Одинцовского подразделения УК «Элитстрой» Александр Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

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Проверят качество ремонта тоже сами жители. Если работы выполнят некачественно, подрядчику придется все переделать. Если жители останутся довольны, председатель совета многоквартирного дома ставит подпись в акте о приемке работ.

Стены подъездов, которые в этом году отремонтировали по губернаторской программе, украсят работами художников. Такая идея пришла властям округа после фестиваля уличного искусства «Урбан Морфогенезис», который прошел в Трехгорке этим летом.

«Рисунок это всегда та душа, которую художник вложил в свое произведение. Трехгорка — это один из микрорайонов, а мы хотим, чтобы искусство распространялось по территории всего округа», — заявил заместитель главы администрации Одинцовского округа по вопросам ЖКХ Михаил Коротаев.

Источник фото: телеканал «360»

До 15 октября комиссия выберет 14 эскизов, которые предложили местные художники. Именно эти изображения украсят одинцовские лестничные клетки. А вот какая реализация станет лучшей — решат сами жители. На портале «Добродел» запустят голосование на лучшее художественное оформление подъездов. Художников, которые займут первое, второе и третье места, ждет денежное вознаграждение.