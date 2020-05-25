Граффити с Бродским в честь его юбилея закрасили в Петербурге

Уличный рисунок с изображением Иосифа Бродского, сделанный к 80-летию со дня его рождения, закрасили 25 мая в Санкт-Петербурге. Граффити появились около музея-квартиры поэта «Полторы комнаты» в Доме Мурузи.

«По нашей информации, эти граффити закрасили», — заявила РИА «Новости» представитель администрации Центрального района города.

Она отметила, что по закону первоначальный облик зданий и сооружений в Санкт-Петербурге должен сохраняться. При этом художественная ценность нарисованных там изображений неважна. По ее словам, коммунальные службы, отвечающие за порядок в этом участке города, граффити не трогали.

Ранее представители музея-квартиры Бродского «Полторы комнаты» написали в Instagram, что портрет Бродского закрасили 25 мая, между 10:00 и 12:00.

Издание «Фонтанка» сообщило, что портрет поэта исчез по инициативе администрации школы №189. Она находится рядом с музеем. Однако учебное учреждение официально информацию пока не прокомментировало.

Юбилей Иосифа Бродского отмечали 24 мая. Поэту исполнилось бы 80 лет. Сейчас в связи с пандемией россияне особенно часто цитируют его слова из стихотворения «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…».